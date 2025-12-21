Роднина считает, что россияне стали сплоченнее: «Наверное, это постоянная история для нашей страны – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции, становимся едиными и сильными»

Роднина считает, что россияне стали сплоченнее за последние годы.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что россияне стали сплоченнее за последние годы.

«Несмотря на все испытания, мы с каждым годом видим, что идут изменения – страна справляется. За последние два-три года мы стали сплоченнее, лучше понимаем, с какими трудностями сталкивается страна и население. Достичь единства бывает не так просто.

Наверное, это постоянная история для нашей страны – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции и переживания, становимся едиными и сильными», – сказала Роднина.