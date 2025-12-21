  • Спортс
  • Роднина считает, что россияне стали сплоченнее: «Наверное, это постоянная история для нашей страны – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции, становимся едиными и сильными»
Роднина считает, что россияне стали сплоченнее: «Наверное, это постоянная история для нашей страны – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции, становимся едиными и сильными»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что россияне стали сплоченнее за последние годы.

«Несмотря на все испытания, мы с каждым годом видим, что идут изменения – страна справляется. За последние два-три года мы стали сплоченнее, лучше понимаем, с какими трудностями сталкивается страна и население. Достичь единства бывает не так просто.

Наверное, это постоянная история для нашей страны – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции и переживания, становимся едиными и сильными», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
