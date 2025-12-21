Вейга получил красную карточку за подкат в ногу Ямалю в 1-м тайме матча с «Барселоной»
«Вильярреал» остался в меньшинстве в 1-м тайме матча с «Барселоной».
«Вильярреал» остался в меньшинстве в 1-м тайме матча с «Барселоной» после удаления Ренату Вейги.
На 39-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги Вейга сбил Ламина Ямаля в подкате сзади. Вингеру «Барселоны» оказали медицинскую помощь, он смог продолжить игру.
Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас показал защитнику «Вильярреала» прямую красную карточку.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, второй тайм).
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
