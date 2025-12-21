Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Червоткин, Якимушкин, Терентьев, Мальцев, Тиунов пробегут классическую «разделку» на 20 км

Большунов и Ардашев пробегут гонку на 20 км «классикой» на Кубке России.

21 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске пройдет мужская классическая гонка с раздельным стартом на 20 км. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 4-й этап Ижевск Мужчины 20 км, классический стиль Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». Старт-лист 26. Глеб Ретивых 34. Денис Филимонов 35. Антон Тимашов 36. Евгений Семяшкин 37. Никита Родионов 38. Илья Порошкин 39. Александр Ившин 40. Андрей Алипкин 41. Андрей Ларьков 42. Константин Тиунов 43. Евгений Белов 44. Александр Терентьев 45. Александр Бакуров 46. Ермил Вокуев 47. Егор Митрошин 48. Илья Семиков 49. Дмитрий Жуль 50. Кирилл Кочегаров 51. Владимир Фролов 52. Сергей Забалуев 53. Данила Карпасюк 54. Артем Мальцев 55. Александр Гребенько 56. Алексей Червоткин 57. Андрей Зародов 58. Александр Большунов 59. Виктор Жуль 60. Иван Якимушкин 61. Владислав Осипов 62. Павел Соловьев 63. Никита Егоров 64. Сергей Ардашев Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.