  Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков
Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Иван Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» и догнал Беккетта Сеннеке.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4 Б). 

На счету 20-летнего россиянина стало 28 (8+20) очков в 36 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:54.

Он делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с 19-летним форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (28 баллов в 36 играх, 11+17, «минус 2», 16:36). 

Сегодня Демидов (15:56, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 1 силовой прием. 

logoПиттсбург
logoНХЛ
logoБеккетт Сеннеке
logoИван Демидов
logoМонреаль
