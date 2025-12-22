Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 28 очков в 36 играх в сезоне – делит с Сеннеке 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Иван Демидов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» и догнал Беккетта Сеннеке.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (3:4 Б).

На счету 20-летнего россиянина стало 28 (8+20) очков в 36 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:54.

Он делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с 19-летним форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (28 баллов в 36 играх, 11+17, «минус 2», 16:36).

Сегодня Демидов (15:56, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 1 силовой прием.