Рафинья заработал пенальти в матче с «Вильярреалом» и сам же его реализовал. У вингера «Барсы» 7+3 в 11 матчах сезона Ла Лиги

Рафинья заработал пенальти в матче с «Вильярреалом».

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас заработал пенальти на 10-й минуте матча с «Вильярреалом » в 17-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм) и сам же его реализовал.

Бразилец с мячом вошел в штрафную соперника и, прокинув мяч мимо Санти Комесаньи , напоролся на выставленное бедро хавбека хозяев. Главный судья Хавьер Альберола Рохас указал на 11-метровую отметку.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

На счету Рафиньи 7 голов и 3 результативные передачи в 11 матчах текущего сезона Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь .