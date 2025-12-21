Рафинья заработал пенальти в матче с «Вильярреалом» и сам же его реализовал. У вингера «Барсы» 7+3 в 11 матчах сезона Ла Лиги
Рафинья заработал пенальти в матче с «Вильярреалом».
Вингер «Барселоны» Рафинья Диас заработал пенальти на 10-й минуте матча с «Вильярреалом» в 17-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм) и сам же его реализовал.
Бразилец с мячом вошел в штрафную соперника и, прокинув мяч мимо Санти Комесаньи, напоролся на выставленное бедро хавбека хозяев. Главный судья Хавьер Альберола Рохас указал на 11-метровую отметку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
На счету Рафиньи 7 голов и 3 результативные передачи в 11 матчах текущего сезона Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
