Лыжи. Кубок России. Пеклецова, Крупицкая, Крамаренко, Степанова, Ступак, Сорина, Кулешова пробегут классческую «разделку» на 15 км

Пеклецова, Крупицкая, Ступак выступят в «разделке» на 15 км классикой в Ижевске.

21 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске пройдет женская классическая гонка с раздельным стартом на 15 км. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 4-й этап Ижевск Женщины 15 км, классический стиль Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». Старт-лист 25. Наталья Крамаренко 26. Лилия Васильева 27. Христина Мацокина 28. Екатерина Евтягина 29. Александра Кононова 30. Алена Баранова 31. Екатерина Булычева 32. Арина Каличева 33. Дарья Канева 34. Ольга Сергеева 35. Вероника Степанова 36. Юлия Ступак 37. Ольга Царева 38. Анна Королева (Беларусь) 39. Екатерина Смирнова 40. Анастасия Фалеева 41. Елизавета Пантрина 42. Анастасия Кулешова 43. Татьяна Сорина 44. Лариса Рясина 45. Ксения Шорохова 46. Ирина Ибрагимова 47. Екатерина Шибекина 48. Алина Кудисова 49. Лидия Горбунова 50. Арина Былинко 51. Елизавета Маслакова 52. Анастасия Доценко 53. Алиса Жамбалова 54. Екатерина Мегедь 55. Екатерина Никитина 56. Милена Габушева 57. Алина Пеклецова 58. Алеся Рушенцева 59. Евгения Крупицкая Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.