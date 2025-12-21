  • Спортс
0

Кубок Содружества. Масс-старт. Смольский, Латыпов, Бажин, Корнев, Поварницын, Сидоров, Халили, Серохвостов пробегут гонку

Смольский, Латыпов, Бажин пробегут масс-старт на Кубке Содружества.

21 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

3-й этап

Чайковский

Мужчины, масс-старт

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Эдуард Латыпов

3. Кирилл Бажин

4. Александр Корнев

5. Александр Поварницын

6. Евгений Сидоров

7. Иван Колотов

8. Олег Домичек

9. Роман Сурнев

10. Кирилл Стрельцов

11. Карим Халили

12. Савелий Коновалов

13. Александр Логинов

14. Михаил Стребко

15. Даниил Серохвостов

16. Никита Лобастов (Беларусь)

17. Алексей Вагин

18. Андрей Остапий

19. Михаил Бурундуков

20. Вячеслав Малеев

21. Леонид Кульгускин

22. Максим Воробей (Беларусь)

23. Александр Голяк (Беларусь)

24. Виктор Плицев

25. Дмитрий Евменов

26. Роман Еремин

27. Ильназ Мухамедзянов

28. Степан Данилов (Беларусь)

29. Даниил Усов

30. Ярослав Конкин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoИльназ Мухамедзянов
Дмитрий Евменов
logoКирилл Бажин
logoАлександр Логинов
Ярослав Конкин
сборная Беларуси
logoЛеонид Кульгускин
logoЭдуард Латыпов
результаты
logoВячеслав Малеев
масс-старт
logoКарим Халили
logoАлександр Корнев
logoЕвгений Сидоров
Антон Смольский
Степан Данилов
logoДаниил Усов
Виктор Плицев
logoКирилл Стрельцов
logoСавелий Коновалов
logoДаниил Серохвостов
Роман Сурнев
Михаил Бурундуков
logoИван Колотов
Андрей Остапий
logoНикита Лобастов
logoАлександр Поварницын
logoсборная России
Алексей Вагин
logoКубок Содружества
Олег Домичек
Михаил Стребко
logoМаксим Воробей
