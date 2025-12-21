Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?»
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки.
Накануне Галлямов и Анастасия Мишина завоевали серебро на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Доброе утро. Хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: «Александр, здравствуйте». Вроде газета «Известия». Какая-то девочка звонит оттуда: «Простите за столь ранний звонок». Я думаю: «А мозги где?» Она забыла, когда звонит? После произволки, когда я хотел выспаться. Блин, это настолько подло, я считаю. Чтобы не дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Просто больная на всю голову, ей-богу.
Ну что, тогда засветим ее номер, чтобы и она теперь звонки получала? Чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», – сказал Галлямов.
