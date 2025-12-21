Степанова из-за травмы сошла с классической «разделки» на этапе Кубка России в Ижевске
Лыжница Степанова сошла с классической гонки на Кубке России в Ижевске.
Лыжница Вероника Степанова сошла с классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Ижевске.
На дистанции у нее «простреливали» лыжи, и это привело к неудачному движению и повреждению. Комментаторы Всеволод Соловьев и Александр Легков сообщили, что у Степановой проблемы с ногой.
Скриншот: эфир «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
