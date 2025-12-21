Мыскина внесена в базу «Миротворца»
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Мыскина попала в базу «Миротворца».
Экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина включена в базу украинского сайта «Миротворец».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте ресурса.
Мыскиной вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме «Россия – спортивная держава», а также поддержку в проведении специальной военной операции.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Интервью с Мыскиной: злой полицейский дома, плюсы русской школы тенниса и тот самый «Ролан Гаррос»
2004-й – легендарный год в женском теннисе. Где сейчас его звезды?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости