Мыскина внесена в базу «Миротворца»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Мыскина попала в базу «Миротворца».

Экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина включена в базу украинского сайта «Миротворец».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте ресурса.

Мыскиной вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме «Россия – спортивная держава», а также поддержку в проведении специальной военной операции.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

