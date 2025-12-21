Кубок мира. Масс-старт. Жанмонно, Вирер, Магнуссон, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг, Брезаз-Буше, Симон, Киркеэйде пробегут гонку

Жанмонно, Вирер и Виттоцци пробегут масс-старт на Кубке мира в Анси.

21 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет женский масс-старт. Кубок мира по биатлону-2025/26 3-й этап Анси, Франция Женщины, масс-старт Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.