Кубок мира. Масс-старт. Жанмонно, Вирер, Магнуссон, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг, Брезаз-Буше, Симон, Киркеэйде пробегут гонку
Жанмонно, Вирер и Виттоцци пробегут масс-старт на Кубке мира в Анси.
21 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет женский масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси, Франция
Женщины, масс-старт
Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
