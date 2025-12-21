  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Масс-старт. Жанмонно, Вирер, Магнуссон, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг, Брезаз-Буше, Симон, Киркеэйде пробегут гонку
0

Кубок мира. Масс-старт. Жанмонно, Вирер, Магнуссон, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг, Брезаз-Буше, Симон, Киркеэйде пробегут гонку

Жанмонно, Вирер и Виттоцци пробегут масс-старт на Кубке мира в Анси.

21 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет женский масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Женщины, масс-старт

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Италии жен
logoДидра Ирвин
logoМарен Киркеэйде
logoПаулина Батовская-Фиалкова
масс-старт (жен)
logoЭльвира Оберг
logoПолона Клеменчич
logoМайя Клутенс
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoФранциска Пройс
logoКаролине Кноттен
logoсборная Эстонии жен
logoсборная Франции жен
logoОсеан Мишлон
logoсборная США жен
logoКамиль Бене
logoЭлла Халварссон
logoЛу Жанмонно
logoРегина Эрмитс (Ойя)
logoсборная Словении жен
logoРебекка Пасслер
logoсборная Чехии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Словакии жен
logoВанесса Фойгт
logoЖанна Ришар
logoТереза Воборникова
logoСуви Минккинен
logoсборная Бельгии жен
logoАнна Андексер
logoсборная Швейцарии жен
logoДоротея Вирер
logoЛиза Виттоцци
результаты
logoсборная Австрии жен
logoКубок мира по биатлону
logoЖюлия Симон
logoХанна Оберг
logoМаркета Давидова
logoАнна Вайдель
logoЭми Басерга
logoсборная Швеции жен
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Германии жен
logoАнна Магнуссон
logoЛюция Харватова
logoЛиза Тереза Хаузер
logoАнси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно вышла в лидеры, Вирер – 2-я, Магнуссон – 3-я, Виттоцци – 6-я
сегодня, 12:18
Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в гонке преследования, Виттоцци – скорострельность, у Хаузер – лучшее чистое время пасьюта
сегодня, 12:03
❄️ Кубок мира. Жанмонно выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Вирер – 3-я, Симон – 4-я, Ханна Оберг – 7-я
сегодня, 11:47
Главные новости
Александр Тихонов: «Если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно»
сегодня, 16:27
Йохан-Олав Ботн: «Закончить спринт-пасьют с 30 точными выстрелами – для меня это что-то новенькое. Я словно во сне и не хочу просыпаться»
сегодня, 15:55
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро – 2-й, Самуэльссон вышел на 3-е место
сегодня, 14:51
Кубок мира. Гонка преследования. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, у Ботна – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность
сегодня, 14:45
Ботн одержал третью победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 32-й подиум, у Дале-Шевдала – 17-й
сегодня, 14:43
⚡ Кубок мира. Ботн выиграл гонку преследования, Жаклен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й, Перро – 4-й, Кристиансен – 7-й
сегодня, 14:17
Кубок IBU. Невланн победил в мужском большом масс-старте, Аспенес – 2-й, Кюн – 5-й, Гальмас Полен выиграла женскую гонку
сегодня, 14:12
Лу Жанмонно о победе в Анси: «Трибуны придавали мне дополнительных сил»
сегодня, 13:13
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Резцова вышла на 2-е место, Гришина – 3-я
сегодня, 12:35
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
сегодня, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35