«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»

Заварзин: те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо уехали из страны.

Бывший гендиректор «Динамо» и «Спартака» Юрий Заварзин оценил высказывание спортивного директора «Балтики» Армена Маргаряна , который заявил , что «победить коррупцию помогут достойная зарплата, полиграф и бонусы по KPI».

«Все зависит от человека. Технические возможности что-то подкрутить всегда есть, но это вопрос совести. Сейчас система стала более прозрачной, и те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны.

Если человек порядочный, он этим заниматься не будет. Спортивные директора в РПЛ получают высокие официальные зарплаты, которых вполне достаточно для нормальной работы без коррупционных рисков», — сказал Заварзин.