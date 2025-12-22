«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
Заварзин: те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо уехали из страны.
Бывший гендиректор «Динамо» и «Спартака» Юрий Заварзин оценил высказывание спортивного директора «Балтики» Армена Маргаряна, который заявил, что «победить коррупцию помогут достойная зарплата, полиграф и бонусы по KPI».
«Все зависит от человека. Технические возможности что-то подкрутить всегда есть, но это вопрос совести. Сейчас система стала более прозрачной, и те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны.
Если человек порядочный, он этим заниматься не будет. Спортивные директора в РПЛ получают высокие официальные зарплаты, которых вполне достаточно для нормальной работы без коррупционных рисков», — сказал Заварзин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
