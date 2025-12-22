  • Спортс
  • «Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
4

«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»

Бывший гендиректор «Динамо» и «Спартака» Юрий Заварзин оценил высказывание спортивного директора «Балтики» Армена Маргаряна, который  заявил, что «победить коррупцию помогут достойная зарплата, полиграф и бонусы по KPI».

«Все зависит от человека. Технические возможности что-то подкрутить всегда есть, но это вопрос совести. Сейчас система стала более прозрачной, и те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны. 

Если человек порядочный, он этим заниматься не будет. Спортивные директора в РПЛ получают высокие официальные зарплаты, которых вполне достаточно для нормальной работы без коррупционных рисков», — сказал Заварзин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
трансферы
деньги
Армен Маргарян
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
Юрий Заварзин
бизнес
