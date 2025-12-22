Видео
Егор Дёмин набрал 16 очков и 5 подборов в победном матче против «Торонто»

Дёмин помог «Бруклину» обыграть «Торонто», набрав 16 очков.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин отыграл 30 минут в победном матче против «Торонто» (96:81), завершив встречу с показателем полезности «+24».

На счету Дёмина 16 очков при 6 из 10 с игры и 4 из 8 трехочковых, а также 5 подборов, 3 передачи при 4 потерях и 2 перехвата.

«Бруклин» вел 15 очков в третьей четверти, но позволил сопернику отыграться и выйти вперед в начале четвертой. После тайм-аута уже «Нетс» организовали рывок 10:0 и в дальнейшем не теряли контроль над игрой.

«Сети» одержали третью победу в последних 5 матчах и занимают 13-е место на Востоке с результатом 8-19.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
