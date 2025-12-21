  • Спортс
Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 8 матчей, не забив «Детройту».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:3 ОТ). 

Сегодня россиянин совершил 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием при полезности «минус 1» за 17:28 на льду. 

На счету Овечкина 31 (14+17) очко и «плюс 5» в 36 матчах сезона при среднем игровом времени 17:48. Александр 4 матча кряду не набирает очков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
