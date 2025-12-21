Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 8 матчей, не забив «Детройту».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (2:3 ОТ).

Сегодня россиянин совершил 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием при полезности «минус 1» за 17:28 на льду.

На счету Овечкина 31 (14+17) очко и «плюс 5» в 36 матчах сезона при среднем игровом времени 17:48. Александр 4 матча кряду не набирает очков.