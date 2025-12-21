«МЮ» выиграл 2 из 8 последних матчей и на 13 очков отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала»
«МЮ» потерял очки в 6 из 8 последних матчей.
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь два из восьми последних матчей.
Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Астон Вилле» со счетом 1:2. С начала ноября она также проиграла «Эвертону» (0:1), сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), «Тоттенхэмом» (2:2), «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (4:4). Победы – над «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (4:1).
Манкунианцы занимают седьмое место в таблице АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на 13 очков. 26 декабря «МЮ» встретится с «Ньюкаслом».
