Аршавин: Соболев не попадает в нить игры в «Зените».

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о ситуации с Александром Соболевым.

– Саша просто не попадает в нить игры. Он старается – в этом ему точно не откажешь. Но не ладится. Причем не только у него: у того же Кассьерры в этом году получается не лучше.

– Генич сравнил Соболева с Холандом. Не знаю, видели или нет, но логика такая: «Зенит» много контролирует мяч, как условный «Манчестер Сити», а Холанд – человек штрафной, который реагирует на каждый мяч и забивает. А Соболев будто стоит. Хотя, кстати, у Холанда тоже бывало по три касания за тайм.

– Мне кажется, это некорректное сравнение. Футболисты разного уровня, при всем уважении к Саше. У Холанда, кстати, тоже были проблемы в «Манчестер Сити». Были периоды, когда он сначала пришел и забивал, а потом как отрезало – моментов почти не было, команда катала мяч, а до него он просто не доходил. И это было не один-два матча, а месяцами. В таком стиле, который исповедуют и «Сити», и «Зенит», центральные нападающие часто страдают – это особенность самой игры.

– Посоветовали бы Соболеву уже сейчас искать другую команду?

– Нет, я бы ему ничего не советовал. Мне кажется, даже здесь от него не все зависит. Я не думаю, что «Зенит» готов его отдавать. Просто «Зениту » нужен русский нападающий на эту позицию. А кто? – сказал Аршавин .