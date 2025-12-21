Бруну получил травму в 1-м тайме игры «МЮ» с «Астон Виллой»
Фернандеш получил травму в 1-м тайме игры «МЮ» с «Астон Виллой».
Бруну Фернандеш из-за травмы не смог доиграть матч против «Астон Виллы».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, повредил заднюю поверхность бедра в конце первой половины игры АПЛ. Сразу после перерыва вместо капитана на поле вышел защитник Лисандро Мартинес.
В этом сезоне у Фернандеша 5 голов и 7 результативных передач в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
