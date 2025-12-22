Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Верится слабо, но если «Зенит» ухватился, то уже дожмет»

Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: если «Зенит» ухватился, то уже дожмет.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил возможный обмен защитника армейцев Игоря Дивеева в «Зенит» на форварда Лусиано Гонду.

– Пока это все разговоры, но что-то мне совсем не верится в подобный трансфер. Понятно, что если «Зенит» ухватился, то уже дожмет переход.

– Дивеев способен выиграть конкуренцию у других защитников «Зенита»?

– По мастерству с учетом того, что сейчас урезаются места для иностранцев, шансов у него будет очень много, и они большие.

– Возможная потеря Дивеева будет сильным ударом для ЦСКА?

– Конечно, проблемы будут, пока не сыграется новая двойка. А так на замену есть Абдулкадыров, Жоао Виктор. Но, повторюсь, мне слабо верится в возможный уход Игоря.

– Инсайдеры сообщают, что Дивеев хочет перейти в «Зенит» за трофеями

– В этом году и ЦСКА, и «Зенит» борются за чемпионство. После сезона еще можно обсуждать какие-то подобные трансферы, а сейчас какой смысл? Но сейчас выглядит это как прежде всего денежный вопрос со стороны ЦСКА и со стороны Дивеева, – сказал Масалитин.