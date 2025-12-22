«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
«Интер Майами» распродает газон со своего стадиона после 1-й победы в Кубке МЛС.
«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, распродает газон со своего стадиона после того, как клуб впервые выиграл Кубок МЛС. 6 декабря флоридцы победили «Ванкувер» (3:1) в финальном матче на Chase Stadium.
Цена за газон варьируется от 50 до 725 долларов в зависимости от размера сувенира и вида упаковки.
В новом сезоне «Интер Майами» переедет на новую арену – Miami Freedom Park.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...43727 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости