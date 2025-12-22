«Интер Майами» распродает газон со своего стадиона после 1-й победы в Кубке МЛС.

«Интер Майами », за который выступает Лионель Месси, распродает газон со своего стадиона после того, как клуб впервые выиграл Кубок МЛС. 6 декабря флоридцы победили «Ванкувер» (3:1) в финальном матче на Chase Stadium.

Цена за газон варьируется от 50 до 725 долларов в зависимости от размера сувенира и вида упаковки.

В новом сезоне «Интер Майами» переедет на новую арену – Miami Freedom Park.