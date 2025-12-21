«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья. Отрыв от «Боруссии» в Бундеслиге – 9 очков
«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд.
Беспроигрышная серия «Бавария» насчитывает уже 6 матчей.
Команда Венсана Компани разгромила «Хайденхайм» (4:0) в 15-м туре Бундеслиги.
После поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов (1:3) 26 ноября мюнхенцы одержали 5 побед и один раз сыграли вничью. «Бавария» набрала 41 очко и в таблице чемпионата Германии опережает идущую второй «Боруссию» Дортмунд на 9 очков.
Следующий матч команда проведет против «Вольфсбурга» в Бундеслиге. Игра пройдет 11 января в Мюнхене.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
