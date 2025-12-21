«Бавария» не проигрывает 6 матчей подряд.

Беспроигрышная серия «Бавария» насчитывает уже 6 матчей.

Команда Венсана Компани разгромила «Хайденхайм » (4:0) в 15-м туре Бундеслиги.

После поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов (1:3) 26 ноября мюнхенцы одержали 5 побед и один раз сыграли вничью. «Бавария » набрала 41 очко и в таблице чемпионата Германии опережает идущую второй «Боруссию» Дортмунд на 9 очков.

Следующий матч команда проведет против «Вольфсбурга» в Бундеслиге. Игра пройдет 11 января в Мюнхене.