Дани Алвес хочет купить клуб из 3-й лиги Португалии и возобновить карьеру на полгода

Дани Алвес хочет купить клуб из третьего дивизиона Португалии.

Бывший защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес ведет переговоры о покупке «Сан-Жуан-де-Вер» – клуба из третьего дивизиона Португалии.

При этом 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру и выходить на поле в течение полугода. Также Алвес собирается исполнять спортивные и административные функции в клубе.

В марте Алвес был оправдан по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств после 14 месяцев заключения.