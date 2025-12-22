Дани Алвес хочет купить клуб из 3-й лиги Португалии и возобновить карьеру на полгода
Дани Алвес хочет купить клуб из третьего дивизиона Португалии.
Бывший защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес ведет переговоры о покупке «Сан-Жуан-де-Вер» – клуба из третьего дивизиона Португалии.
При этом 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру и выходить на поле в течение полугода. Также Алвес собирается исполнять спортивные и административные функции в клубе.
В марте Алвес был оправдан по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств после 14 месяцев заключения.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
