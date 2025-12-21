НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» примет «Монреаль»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » сыграет с «Детройтом », «Миннесота » – с «Колорадо », «Нэшвилл » примет «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Монреаль», «Эдмонтон» будет противостоять «Вегасу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

