НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» примет «Монреаль»
В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Нэшвилл» примет «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Монреаль», «Эдмонтон» будет противостоять «Вегасу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
