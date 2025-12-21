0

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой».

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
