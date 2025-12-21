Губерниев – Галлямову: «В вашем возрасте можно научиться ставить режим «не беспокоить». И кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном?»
Губерниев раскритиковал Галлямова, пожаловавшегося на ранний звонок журналистки.
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал чемпиона мира в парном катании Александра Галлямова.
Ранее Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?»
«Дорогой фигурист Галлямов. Я знаю, конечно, что вы стоите в одном ряду с Горшковым, Протопоповым, Зайцевым, Улановым, Бобриным, Букиным. И вот в этом ряду стоите еще и вы.
Но в вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим «не беспокоить». И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
