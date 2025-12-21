15

Галлямов убрал в карман медаль во время круга почета призеров чемпионата России

Галлямов снял серебряную медаль во время круга на чемпионате России.

Фигурист Александр Галлямов снял с шеи серебряную медаль во время круга почета победителей и призеров чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Он положил награду в карман и после этого покинул лед вместе с партнершей Анастасией Мишиной. 

Победу на турнире одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзу завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. 

Полчаса рядом с кипящим Галлямовым: атаковал Мишину, игнорил всех, цитировал Дрогба про судей

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Мишина
пары
logoАлександр Галлямов
logoчемпионат России
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
10 минут назадLive
Москвина о серебре Мишиной и Галлямова на чемпионате России: «На мой взгляд, Настя и Саша справились. Не хватило времени, чтобы вкатать программы целиком»
сегодня, 10:05
Истерика в парах: Бойкова и Козловский рыдали от счастья, Галлямов, конечно, сорвался на Мишину
вчера, 21:54
Главные новости
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
10 минут назадLive
Петр Гуменник: «Думаю над тем, чтобы выступить на чемпионате Санкт-Петербурга в январе. Когда старты идут подряд, я получше выступаю»
15 минут назад
Петр Гуменник: «Все медали ЧР были непростые. Но самая запоминающаяся – серебряная»
16 минут назад
Петр Гуменник: «Арутюнян ставил мне технику, дорабатывал, чтобы прыжки были более качественные. Сегодня четверные и правда получились хорошо»
21 минуту назад
Илья Авербух: «Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – выдающаяся история. Адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду»
22 минуты назад
Петр Гуменник: «Мне Влад Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять. Я ему доверяю, он мой друг»
23 минуты назад
Петр Гуменник: «Я кучу эмоций отдал до проката – даже чуть-чуть переживал по этому поводу»
28 минут назад
Гуменник выиграл первое золото чемпионата России в карьере
35 минут назад
Матвей Ветлугин: «Нет сожалений, что я четвертый – сделал все, что мог. Для меня большая победа, что не хочу сейчас себя ругать»
41 минуту назад
Артур Даниелян: «Выступление на ЧР оценю нормально, достойно относительно предыдущих лет»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
сегодня, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03