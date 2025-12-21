Галлямов убрал в карман медаль во время круга почета призеров чемпионата России

Галлямов снял серебряную медаль во время круга на чемпионате России.

Фигурист Александр Галлямов снял с шеи серебряную медаль во время круга почета победителей и призеров чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Он положил награду в карман и после этого покинул лед вместе с партнершей Анастасией Мишиной.

Победу на турнире одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзу завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Полчаса рядом с кипящим Галлямовым: атаковал Мишину, игнорил всех, цитировал Дрогба про судей