60

Федченко подтвердила, что будет работать с Костылевой: «Постараемся дать этой талантливой девочке все, что сможем»

Тренер Федченко подтвердила, что взяла Костылеву в свою группу.

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко подтвердила, что будет работать с чемпионкой России среди юниорок Еленой Костылевой.

– Как Алина Горбачева отреагировала на появление другой сильной фигуристки в группе?

– Мы обсуждали этот момент с Алиной еще до моей встречи с Костылевыми. И Алина сказала, что она была бы очень рада, если б Лена тренировалась в нашей группе.

Я всегда хотела тренировать сильную группу, чтобы у меня было много топовых спортсменов. Считаю, что Алина и Лена будут отличным примером для моих подрастающих фигуристов, которым нужно еще расти и расти.

Лучше, когда в качестве примера у них не одна, а две топовые спортсменки. Тем более Лена ближе к ним по возрасту, у меня сейчас катаются девочки 2013 года рождения. И к Костылевой они будут относиться больше как к сопернице. К Алине они все же относятся как к взрослой фигуристке – с уважением и пониманием того, что она старше.

– Достаточно ли у вас времени, чтобы подготовить Лену к первенству России?

– У Лены был очень большой перерыв в системных тренировках. Когда спортсмена преследуют травмы – максимально сложно нормально готовиться к соревнованиям, да и вообще делать что-либо на тренировках, приходится подстраиваться под обстоятельства – где-то снижать нагрузку, где-то ее убирать вовсе.

Форма сейчас далека от хорошей, но я и моя команда постараемся дать этой талантливой девочке все, что мы сможем, и сделать максимум для подготовки к первенству России среди юниоров. Надеемся, Лена тоже сделает максимум, чтобы показать хороший результат, – сказала Федченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Ирина Костылева
Софья Федченко
женское катание
переходы
травмы
logoсборная России
logoЕлена Костылева
logoАлина Горбачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова об уходе Костылевой от Плющенко: «Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой»
сегодня, 09:55
Елена Костылева планирует тренироваться у Софьи Федченко (РИА Новости)
сегодня, 08:56
Мама Костылевой: «С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру. Тренер находится в Москве»
сегодня, 08:14
Главные новости
Федченко о постах Ирины Костылевой: «Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты»
2 минуты назад
Михаил Коляда: «За неделю до чемпионата России у Дикиджи была травма спины. Мы отменяли тренировки»
10 минут назад
Тарасова об уходе Костылевой от Плющенко: «Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой»
сегодня, 09:55
Анна Погорилая: «У Петросян огромное волнение из-за ответственности. Судя по короткой программе, она в очень хорошей форме»
35 минут назад
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 05:20
Алена Леонова: «Третье место Маши Захаровой – это сенсация, бронза с золотым отливом»
56 минут назад
Москвина о серебре Мишиной и Галлямова на чемпионате России: «На мой взгляд, Настя и Саша справились. Не хватило времени, чтобы вкатать программы целиком»
сегодня, 10:05
«Мы никогда не видели рядом с собой никакого другого партнера. И с огромным уважением относимся друг к другу». Степанова и Букин о своем дуэте
сегодня, 09:42
Елена Костылева планирует тренироваться у Софьи Федченко (РИА Новости)
сегодня, 08:56
Мама Костылевой: «С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру. Тренер находится в Москве»
сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
19 декабря, 13:30