Федченко подтвердила, что будет работать с Костылевой: «Постараемся дать этой талантливой девочке все, что сможем»

Тренер Федченко подтвердила, что взяла Костылеву в свою группу.

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко подтвердила, что будет работать с чемпионкой России среди юниорок Еленой Костылевой .

– Как Алина Горбачева отреагировала на появление другой сильной фигуристки в группе?

– Мы обсуждали этот момент с Алиной еще до моей встречи с Костылевыми. И Алина сказала, что она была бы очень рада, если б Лена тренировалась в нашей группе.

Я всегда хотела тренировать сильную группу, чтобы у меня было много топовых спортсменов. Считаю, что Алина и Лена будут отличным примером для моих подрастающих фигуристов, которым нужно еще расти и расти.

Лучше, когда в качестве примера у них не одна, а две топовые спортсменки. Тем более Лена ближе к ним по возрасту, у меня сейчас катаются девочки 2013 года рождения. И к Костылевой они будут относиться больше как к сопернице. К Алине они все же относятся как к взрослой фигуристке – с уважением и пониманием того, что она старше.

– Достаточно ли у вас времени, чтобы подготовить Лену к первенству России?

– У Лены был очень большой перерыв в системных тренировках. Когда спортсмена преследуют травмы – максимально сложно нормально готовиться к соревнованиям, да и вообще делать что-либо на тренировках, приходится подстраиваться под обстоятельства – где-то снижать нагрузку, где-то ее убирать вовсе.

Форма сейчас далека от хорошей, но я и моя команда постараемся дать этой талантливой девочке все, что мы сможем, и сделать максимум для подготовки к первенству России среди юниоров. Надеемся, Лена тоже сделает максимум, чтобы показать хороший результат, – сказала Федченко.