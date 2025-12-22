  • Спортс
0

Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Наполи» сыграет с «Болоньей».

«Наполи» сыграет с «Болоньей» в финале Суперкубка Италии.

Матч пройдет в Эр-Рияде.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Суперкубок Италии

Финал

Суперкубок. Финал
22 декабря 19:00, Al-Awwal Park
Наполи
Не начался
Болонья

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Суперкубка Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
