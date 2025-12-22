Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Наполи» сыграет с «Болоньей».
«Наполи» сыграет с «Болоньей» в финале Суперкубка Италии.
Матч пройдет в Эр-Рияде.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
