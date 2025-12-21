Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
Деян Станкович близок к назначению в «Црвену Звезду».
Деян Станкович может вернуться в «Црвену Звезду».
47-летний специалист покинул пост главного тренера «Спартака» в ноябре.
По данным Mozzart Sport, Станкович прибудет в сербский клуб в понедельник и подпишет контракт на два с половиной года.
Нынешний тренер Владана Милоевич не появился на пресс-конференции ни в пятницу перед матчем с «Младость Лучани», ни в субботу после матча, что вызвало подозрения, что сотрудничество между нам и клубом будет прекращено. Команда сейчас идет 2-й в чемпионате Сербии.
В декабре 2019 года Станкович также сменил Милоевича после окончания первой части сезона. Он возглавлял клуб с декабря 2019 года по август 2022 года. С «Црвеной Звездой» Деян трижды выиграл чемпионата Сербии и дважды Кубок страны.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mozzart Sport
