«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд впервые с 1914 года. Дальше – выезды к «Челси» и «Арсеналу»

«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд.

«Астон Вилла» продлила победную серию.

Команда Унаи Эмери одолела «Манчестер Юнайтед » (2:1) в 17-м туре АПЛ.

Это десятая победа бирмингемцев подряд – такого не было c 1914 года . В последний раз они проигрывали 1 ноября – «Ливерпулю» (0:2). С тех пор они семь раз выиграли в чемпионате, три – в Лиге Европы.

В таблице АПЛ «Астон Вилла » идет на 3-м месте, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка. До конца года ее ждут выезды к «Челси» и «Арсеналу».