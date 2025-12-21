«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд впервые с 1914 года. Дальше – выезды к «Челси» и «Арсеналу»
«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд.
«Астон Вилла» продлила победную серию.
Команда Унаи Эмери одолела «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 17-м туре АПЛ.
Это десятая победа бирмингемцев подряд – такого не было c 1914 года. В последний раз они проигрывали 1 ноября – «Ливерпулю» (0:2). С тех пор они семь раз выиграли в чемпионате, три – в Лиге Европы.
В таблице АПЛ «Астон Вилла» идет на 3-м месте, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка. До конца года ее ждут выезды к «Челси» и «Арсеналу».
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42022 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости