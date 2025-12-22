Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником.
— Какое событие уходящего года для тебя главное?
— Победа над «Спартаком» 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Это произошло и вспоминать приятно. По-футбольному это круто.
— Можно ли говорить, что «Спартак» для тебя — главный раздражитель?
— Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ — не то что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить.
— А кто принципиальнее?
— Ну давайте скажу, что «Спартак», – сказал Батраков.
