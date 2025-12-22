Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»

Батраков: для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо.

Хавбек «Локомотива » Алексей Батраков высказался о своем возможном переходе в европейский клуб.

— Аршавина недавно спросили, что он думает про твой возможный переход в «Интер», «Ювентус» или «Атлетико». На что он ответил: «В эти команды не надо идти. Это дерьмо. Ему надо в играющую команду: «Барселону» или «Реал». У кого еще играющий стиль? В «ПСЖ»...» Что ответишь?

— Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Все-таки Андрей Сергеевич — легенда не только для российского футбола, а во всем мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Все в жизни меняется очень быстро. Как будет, так будет.

— «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо?

— Для меня лично нет.

— Как ты чувствуешь, сколько времени тебе нужно, чтобы окрепнуть и уехать?

— Не знаю (улыбается).

— Чувствуется, что ты сильно устал от разговоров про Европу.

— Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко, – сказал Батраков.