  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
4

Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»

Батраков: для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо.

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем возможном переходе в европейский клуб.

Аршавина недавно спросили, что он думает про твой возможный переход в «Интер», «Ювентус» или «Атлетико». На что он ответил: «В эти команды не надо идти. Это дерьмо. Ему надо в играющую команду: «Барселону» или «Реал». У кого еще играющий стиль? В «ПСЖ»...» Что ответишь?

— Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Все-таки Андрей Сергеевич — легенда не только для российского футбола, а во всем мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Все в жизни меняется очень быстро. Как будет, так будет.

— «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо?

— Для меня лично нет.

— Как ты чувствуешь, сколько времени тебе нужно, чтобы окрепнуть и уехать?

— Не знаю (улыбается).

— Чувствуется, что ты сильно устал от разговоров про Европу.

— Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко, – сказал Батраков.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...43724 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Батраков
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoАндрей Аршавин
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аленичев о Батракове в Европе: «Я бы не уезжал летом, поиграл бы еще год в РПЛ. Лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию, учитывая его данные»
23 ноября, 15:32
Игорь Корнеев: «Батраков ментально сильнее Глушенкова. Алексей – без слабых мест, если прибавит еще и в физическом плане, мы получим суперзвезду. Сейчас он стоит не больше 20 млн евро»
1 ноября, 14:33
Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»
28 октября, 22:39
Главные новости
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
9 минут назадТесты и игры
Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» разгромил «Хетафе»
вчера, 22:00
Батраков о гонке в РПЛ: «Точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита»? Думаю, зрителям интересно следить за таким чемпионатом»
вчера, 21:50
Рафинья о непопадании в сборную года ФИФА: «Мне все равно»
вчера, 21:47
«Тот фанат мог бы два раза постричься». «Астон Вилла» после 2:1 с «МЮ» и 10-матчевой победной серии пошутила об обещавшем не стричься болельщике «Юнайтед»
вчера, 21:37
Батраков – лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й, Кисляк – 4-й, Глушенков – 5-й, Головин – 7-й, Сафонов – 10-й, Дзюба – 11-й
вчера, 21:29
У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев (The Athletic)
вчера, 21:10
Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»
вчера, 21:08Фото
Кубок Африки. Марокко обыграло Коморы в матче открытия
вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
50 секунд назад
Хохлов не думает о пересадке волос: «Когда осознал, что дело в генах — успокоился. У меня и татуировок нет. Хочу остаться таким, каким создал Господь»
39 минут назад
Агент о возвращении Джикии в РПЛ: «Появится интерес со стороны серьезного клуба – обсудим»
сегодня, 01:59
Форвард Марокко Эль-Кааби забил через себя Коморам в матче открытия Кубка Африки. Он лучший бомбардир «Олимпиакоса» и лиги Греции
сегодня, 01:19
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
вчера, 21:51
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» обыграла «Дженоа»
вчера, 21:42
Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
вчера, 20:54
Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
вчера, 20:36
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
вчера, 20:36Фото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
вчера, 20:31Live