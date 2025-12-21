  • Спортс
2

Конов о жалобе Галлямова на журналистку: «Просто для информации, «ранний звонок» – это 09:54. Александр обязан принести девушке извинения»

Василий Конов: Галлямов обязан принести извинения позвонившей ему журналистке.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал на жалобу фигуриста Александра Галлямова на ранний звонок от журналистки. 

«Это настолько подло, я считаю. Чтобы не дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Просто больная на всю голову, ей-богу. Засветим ее номер, чтобы и она теперь звонки получала?» – сказал Галлямов на видео в телеграм-канале.

«Не понял претензий к журналисту, которая выполняла свою работу. Есть желание отдохнуть – выключи телефон, отключи звук на телефоне, не отвечай на звонок с незнакомого номера. А переход на прямые оскорбления и угрозы девушке в публичном поле говорят лишь о том, что спортсмен не в состоянии адекватно оценивать ситуацию», – написал Конов. 

«Просто для информации, «ранний звонок» – это 09:54, аккурат перед выпуском новостей в 10:00. Вот дословная стартовая цитата журналистки:

– Александр, здравствуйте. Простите, что рано беспокою. Я хотела узнать, могли бы вы прокомментировать то, что вы написали в своем телеграм-канале.

Никакого осуждения в адрес девушки не может быть. Александр просто обязан принести извинения», – добавил замгенпродюсера «Матч ТВ». 

Полчаса рядом с кипящим Галлямовым: атаковал Мишину, игнорил всех, цитировал Дрогба про судей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Конова
