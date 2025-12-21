  • Спортс
  Агент Дзюбы о голе Кержакова Германии: «Александр решил заняться хайпом, когда его не назначили в «Урал». Пока это вбросы – призываю обнародовать бумаги ФИФА и понять позицию РФС»
0

Агент Дзюбы о голе Кержакова Германии: «Александр решил заняться хайпом, когда его не назначили в «Урал». Пока это вбросы – призываю обнародовать бумаги ФИФА и понять позицию РФС»

Агент Дзюбы о рекорде по голам: Кержаков не попал в «Урал» и занялся хайпом.

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, заявил, что Александр Кержаков занимается хайпом.

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

Сегодня Кержаков выложил часть письма от ФИФА по поводу гола в переводе на русский язык.

«Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера «Урала» и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом.

Плюс появились грамотные пиарщики и юристы, которые пытаются раздуть эту историю. Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы. Потому что пока это лишь вбросы и сообщения в Telegram‑каналах, подогреваемые самим Александром и его командой.

Видел пост – перевод какого‑то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, что среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие‑то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее – понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз.

Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие‑то PR‑истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться», – сказал Гольдман.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
