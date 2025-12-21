  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
8

Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»

Гусев: нынешние комментаторы хорошо знают тактику, но есть претензии к языку.

Спортивный комментатор Виктор Гусев высказался о работе молодых футбольных комментаторов.

«Я очень высоко ставлю нынешнее поколение. Они хорошо информированы и имеют возможность узнать зарубежный футбол, знают тактические расстановки. Потому что, скажем, Николаю Николаевичу Озерову простили бы незнание схем игры – там главное было гнать наших вперед. «Такой хоккей нам не нужен» – он был в этом прекрасен. Но чтобы он объяснял нашу схему игры, а тем более зарубежной команды, такого не было. Сейчас зритель нынешнему комментатору это не простит. Поэтому они хорошо разбираются в футболе.

У меня, конечно, есть претензии к их русскому языку. Сейчас приходит молодой парень, даже с журфака, и приносит текст для озвучки. И ты видишь, что там, там нет запятых. Или они поставлены неправильно. Не/ни, слитно или раздельно – все перепутано. Я спрашиваю: «Ну как же так?» Он говорит: «А какая разница? Я для себя написал. Я же буду озвучивать». Понятно, но какое-то самоуважение должно быть, отвечаю, кто-то увидит этот текст, как я сейчас увидел. То есть совершенно другой уровень образования. Но, может быть, это и нормально. Может, общество к этому и придет, что необязательно писать все грамотно», – сказал Гусев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39332 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Гусев
logoтактика
телевидение
ТАСС
logoНиколай Озеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Гусев: «Комментирует Генич – у меня сразу хорошее настроение, он такой оптимист! На футбольные шоу времени нет, еле успеваю за новостями следить. Представляете, интервью Пугачевой еще не смотрел»
28 октября, 15:14
Гусев об образовании в СССР: «В инязе было потрясающим. Даже у троечников советского времени грамотность до сих пор осталась! Сейчас приходит молодой – «не» и «ни» перепутаны»
28 октября, 12:21
Виктор Гусев: «Задача комментатора – прежде всего гонять мяч. Оценки надо делать дозированно. Еще пагубное дело – заранее готовить шутку: потом ведешь к ней весь репортаж и губишь его»
28 октября, 09:32
Главные новости
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
17 минут назад
Франк об удалениях с «Ливерпулем»: «Считаю неправильной красную Симонса – он двигался, а нога ван Дейка оказалась под ударом. Не знаю, за что была первая желтая Ромеро»
30 минут назад
Тренер «Севильи» Альмейда о матче с «Реалом»: «Судейство было ужасным, арбитры высокомерны. Я не клоун, произошедшее просто нелепо. Запросите аудиозаписи микрофонов судей»
56 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
сегодня, 06:59
«Зенит» передумал продавать Нино зимой на фоне борьбы за титул. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» могут вернуться к переговорам летом (Globo)
сегодня, 06:25
Кержаков может догнать Дзюбу по голам за сборную, обмен Дивеева на Гонду, Петросян выиграла чемпионат России, «Ливерпуль» и «Реал» победили, Овечкин снова не забил и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Астон Виллы»
сегодня, 06:04
Аршавин об урезании бюджета в «Зените»: «Пришлось сократить поездки на турниры»
сегодня, 05:17
Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: «Болельщики «Реала» вправе выражать свое мнение»
сегодня, 04:22
Чем занимаются легенды футбола нулевых на пенсии? Разбираемся в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» не получал от «Флуминенсе» предложений по Нино (Legalbet)
31 минуту назад
Кубок Франции. «Монако» Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс»
вчера, 21:52
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», «Майнц» против «Санкт-Паули»
сегодня, 08:02
Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»
сегодня, 07:57
Юлманд о 3-м месте «Байера»: «У нас новая команда и хорошие перспективы»
сегодня, 07:41
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:26
Гунько о 6-м месте «Спартака»: «Тренерская неясность долго не давала стабильные очки и игру»
сегодня, 07:16
Спортс’’ покажет мультикаст пяти матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт. Начало студии в 16:30
сегодня, 06:52Видео
«Хайденхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:50
Корнеев назвал Батракова и Сперцяна лучшими в 2025-м в РПЛ: «Нужно учитывать не только «гол плюс пас», но и влияние на игру команды»
сегодня, 06:40