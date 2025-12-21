Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»

Гусев: нынешние комментаторы хорошо знают тактику, но есть претензии к языку.

Спортивный комментатор Виктор Гусев высказался о работе молодых футбольных комментаторов.

«Я очень высоко ставлю нынешнее поколение. Они хорошо информированы и имеют возможность узнать зарубежный футбол, знают тактические расстановки. Потому что, скажем, Николаю Николаевичу Озерову простили бы незнание схем игры – там главное было гнать наших вперед. «Такой хоккей нам не нужен» – он был в этом прекрасен. Но чтобы он объяснял нашу схему игры, а тем более зарубежной команды, такого не было. Сейчас зритель нынешнему комментатору это не простит. Поэтому они хорошо разбираются в футболе.

У меня, конечно, есть претензии к их русскому языку. Сейчас приходит молодой парень, даже с журфака, и приносит текст для озвучки. И ты видишь, что там, там нет запятых. Или они поставлены неправильно. Не/ни, слитно или раздельно – все перепутано. Я спрашиваю: «Ну как же так?» Он говорит: «А какая разница? Я для себя написал. Я же буду озвучивать». Понятно, но какое-то самоуважение должно быть, отвечаю, кто-то увидит этот текст, как я сейчас увидел. То есть совершенно другой уровень образования. Но, может быть, это и нормально. Может, общество к этому и придет, что необязательно писать все грамотно», – сказал Гусев.