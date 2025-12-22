Аморим о том, что Бруну и Майну не сыграют с «Ньюкаслом»: «МЮ» обязательно найдет решения. Нам нужно выиграть следующий матч»
Аморим: «МЮ» найдет замену травмированным Бруну и Майну перед игрой с «Ньюкаслом».
Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уверен, что найдет замену травмированным Бруну Фернандешу и Кобби Майну в преддверии домашнего матча АПЛ с «Ньюкаслом». Игра пройдет 26 декабря.
«Думаю, Майну и Бруну не сыграют против «Ньюкасла».
Мы обязательно найдем решения. Без сомнения. Нам нужно выиграть следующий матч», – сказал Аморим.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44272 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости