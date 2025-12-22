  • Спортс
  Аморим о том, что Бруну и Майну не сыграют с «Ньюкаслом»: «МЮ» обязательно найдет решения. Нам нужно выиграть следующий матч»
Аморим о том, что Бруну и Майну не сыграют с «Ньюкаслом»: «МЮ» обязательно найдет решения. Нам нужно выиграть следующий матч»

Аморим: «МЮ» найдет замену травмированным Бруну и Майну перед игрой с «Ньюкаслом».

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уверен, что найдет замену травмированным Бруну Фернандешу и Кобби Майну в преддверии домашнего матча АПЛ с «Ньюкаслом». Игра пройдет 26 декабря.

«Думаю, Майну и Бруну не сыграют против «Ньюкасла».

Мы обязательно найдем решения. Без сомнения. Нам нужно выиграть следующий матч», – сказал Аморим.

