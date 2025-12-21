0

НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Атланта» (15-14) встретится с «Чикаго» (12-15) в раннем матче команд из нижней половины таблицы Восточной конференции.

Идущий на второй строчке Востока «Нью-Йорк» (19-8) примет «Майами» (15-13), проигравший 6 из последних 7 матчей и опустившийся на 7-е место.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
