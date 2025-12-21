Кубок мира. Масс-старт. Ботн, Перро, Самуэльссон, Джакомель, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Понсилуома, Дале-Шевдал пробегут гонку

  • Спортс
Ботн, Перро и Джакомель выступят в масс-старте на Кубке мира в Анси.

21 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, масс-старт

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

