Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Санфречче»

В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 6-го тура.
В 6-м туре азиатской Лиги чемпионов «Виссел Кобе» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» (2:2), «Шанхай Порт» на выезде поделил очки с «Дарул Такзим» (0:0).
В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл клубу «Санфречче Хиросима» в гостях (0:1). Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт. Вот самые яркие моменты встречи.
Команды из Западной подгруппы проведут матчи 22 и 23 декабря.
Лига чемпионов Азии
6-й тур
Санфречче Хиросима
Осако, Сасаки, Араки, Сиотани, Кавабе, Накамура, Араи, Суга, Арслан, Танака, Жермен
Запасные: Маэда, Жермен, Танака, Ким Чжу Сон, Маркос Жуниор, Тядзима, Иноуэ, Кобаяси, Като, Киносита, Хилл, Сота
Шанхай Шэньхуа:
Бао Ясюн, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Манафа, У Си, Амаду, Гао Тяньи, Жоау Карлуш, Сауло Минейро, Андре Луис
Запасные: Ван Шилун, Ян Цзэсян, Ван Хайцзянь, Ян Хаоюй, Асуэ, Цзинь Шунькай, Лю Чэнюй, Чжоу Чжэнкай, Ай Ди, Сюй Хаоян, Дай Вай-Цун, Се Пэнфэй
Куэн Benjamin Joseph Mazzeo
Emin Durakovic Liam Robert Oska Bonetig
Аткинсон Peter Gerard Antoniou
Сеул
Чхве Чхоль Вон, Ким Чжин Су, Абу-Араб, Seong-Hoon Park, Чхве Чжун, Лукас Родригес, Ли Сын Мо, Do-Yun Hwang, Чжон Сын Вон, Лингард, Чхон Сон Хун
Запасные: Андерсон, Ki-Wook Yun, Kim, Ji-Hoon Min, Чжо Ен Ук, Чжон Тхэ Ук, Hyun-Seo Bae, Рю Чжэ Мун, Jang Han-Gyeol Park, Мун Сон Мин, Gbato Seloh Samuel
Мельбурн Сити:
Бич, Бехич, Трюин, Феррейра, Аткинсон, Emin Durakovic, Zane William Schreiber, Рашани, Kavian Rahmani, Куэн, Max Caputo
Запасные: Peter Gerard Antoniou, Beckham Nicolez Soares Baker, Harrison Thomas Shillington, Ryan Ashley Kalms, Benjamin Joseph Mazzeo, Окзенхэм, Liam Robert Oska Bonetig, Jayden Peter Necovski, Angus Jack Mackintosh, Канамори, Medin Memeti
Виссел Кобе
Гонда, Сакаи, Honda, Yamakawa, Iino, Иде, Yuya Kuwasaki, Идегути, Эрик Лима, Сасаки, Муто
Запасные: Нагато, Жан Патрик, Komatsu, Огихара, Yamauchi, Клисман, Миясиро, Осако, Хиросе, Иванами, Маэкава, Richard Monday Ubong
Чэнду Жунчэн:
Цзянь Тао, Ли Ян, Дун Яньфэн, Летсхерт, Ромуло, Вэй Шихао, Гурфинкель, Чоу, Ян Минъян, Ху Хэтао, Фелипе
Запасные: Лю Дяньцзо, Тан Синь, Ян Шуай, Педру Делгаду, Moyu Li, Wang, Юань Миньчэн, Янь Динхао, Гань Чао, Rongxiang Liao
Матида Зельвия
Тани, Дрешевич, Седзи, Мотидзуки, Нисимура, Сенто, Kotaro Hayashi, Накаяма, Симода, Масуяма, О Се Хун
Запасные: Сирасаки, Морита, Имаи, Je-Hoon Cha, Дьюк, Takaya Numata, Маэ, Ken Higuchi, Сома, Okamura, Фудзио, Arai
Ульсан ХД:
Чжо Хен У, Пак Мин Со, Кан Сан У, Чжон Сын Хен, Трояк, Со Мйон Гуань, Хо Йоль, Боянич, Ко Сын Бом, Ли Хи Гюн, Маркао
Запасные: Ли Чжэ Ик, Чхой Сок Хюн, Ли Чхон Ен, Ким Ен Гвон, Ли Дон Ген, Ом Вон Сан, Лакава, Cho, Чжон У Ен, Ли Чжин Хен, Людвигсон, Рю Сон Мин
Gi-Hyuk Lee Seung-Bin Jeong
Joon-Hyuck Kang Yun-Gu Kang
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Гуд, Ко Мен Сок, Дугалл, Жуль, Стойкович, Жуль, Чаушич, Шиндлер, Муэанта, Биссоли
Запасные: Майками, Будпром, Хемвибун, Бунматхан, Сукчиттхаммакул, Деспотович, Фернандес, Хайпракон
Канвон:
Park, Joon-Hyuck Kang, Min-Ha Shin, Пак Хо Ен, Do-Hyun Kim, Ким Дэ Вон, Gi-Hyuk Lee, Со Мин У, Mo, Seung-Won Lee, Ким Гон Хи
Запасные: Хон Чхоль, Jun-Seok Song, Yun-Gu Kang, Tae-Hwan Kim, Byung-Heon Yoo, Ли Кван Ен, Eun-Chong Hwang, Kim, Seung-Bin Jeong, Ким Ган Гук, Hyun-Tae Jo, Юн Ил Лок
Начо Мендес Hidalgo Gasparini
Бергсон Celso José Bermejo Macias
Дарул Такзим
Щихан, Сильва, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Начо Мендес, Инса, Фазаил, Оскар, Маседа, Бергсон
Запасные: Субиаурре, Саад, Alberto Martín Díaz, Celso José Bermejo Macias, Hidalgo Gasparini, Christian Abad Amat, Пак Чжун Хен, Лоури, Корбин-Онг, Фаиз, Miquel Angel Cuesta Monroig
Шанхай Порт:
Чэнь Вэй, Вэй Чжэнь, Чжан Линьпэн, Ван Шэньчао, Габриэлзиньо, Мелендо, Ли Шуай, Матеус Витал, Жусса, Джоджо, Ли Шэнлун
Запасные: Янь Цзюньлин, Мин Тянь, Ду Цзя, Jingchao Meng, Люй Вэньцзюнь, Фэн Цзинь, Фу Хуань, Ян Шиюань, Ablahan Haliq
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
