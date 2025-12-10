3

Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Санфречче»

В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 6-го тура.

В 6-м туре азиатской Лиги чемпионов «Виссел Кобе» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» (2:2), «Шанхай Порт» на выезде поделил очки с «Дарул Такзим» (0:0).

В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл клубу «Санфречче Хиросима» в гостях (0:1). Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт. Вот самые яркие моменты встречи.

Команды из Западной подгруппы проведут матчи 22 и 23 декабря.

Лига чемпионов Азии

6-й тур

Лига чемпионов Азии Элита. 6 тур
10 декабря 10:00, Edion Peace Wing Hiroshima
Санфречче Хиросима
Завершен
1 - 0
Шанхай Шэньхуа
Матч окончен
  Араки
78’
76’
Сауло Минейро   Асуэ
Жермен   Жермен
76’
71’
Амаду   Ван Хайцзянь
68’
У Си
Суга   Като
64’
62’
Гао Тяньи   Ян Хаоюй
Жермен
58’
Арслан   Киносита
55’
51’
Амаду
2тайм
Перерыв
17’
Чхан Шиничхи
Санфречче Хиросима
Осако, Сасаки, Араки, Сиотани, Кавабе, Накамура, Араи, Суга, Арслан, Танака, Жермен
Запасные: Маэда, Жермен, Танака, Ким Чжу Сон, Маркос Жуниор, Тядзима, Иноуэ, Кобаяси, Като, Киносита, Хилл, Сота
1тайм
Шанхай Шэньхуа:
Бао Ясюн, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Манафа, У Си, Амаду, Гао Тяньи, Жоау Карлуш, Сауло Минейро, Андре Луис
Запасные: Ван Шилун, Ян Цзэсян, Ван Хайцзянь, Ян Хаоюй, Асуэ, Цзинь Шунькай, Лю Чэнюй, Чжоу Чжэнкай, Ай Ди, Сюй Хаоян, Дай Вай-Цун, Се Пэнфэй
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 6 тур
10 декабря 10:00, Сеул Стэдиум
Сеул
Завершен
1 - 1
Мельбурн Сити
Матч окончен
Лингард
88’
88’
Трюин
Ли Сын Мо   Рю Чжэ Мун
87’
83’
Куэн   Benjamin Joseph Mazzeo
80’
Max Caputo   Medin Memeti
80’
Emin Durakovic   Liam Robert Oska Bonetig
Абу-Араб
76’
74’
  Канамори
69’
Рашани   Канамори
69’
Аткинсон   Peter Gerard Antoniou
Чхон Сон Хун   Чжо Ен Ук
66’
Чжон Сын Вон   Мун Сон Мин
66’
Лукас Родригес   Андерсон
58’
Ким Чжин Су
57’
48’
Рашани
2тайм
Перерыв
  Лингард
31’
Чхве Чжун
30’
Do-Yun Hwang
15’
Сеул
Чхве Чхоль Вон, Ким Чжин Су, Абу-Араб, Seong-Hoon Park, Чхве Чжун, Лукас Родригес, Ли Сын Мо, Do-Yun Hwang, Чжон Сын Вон, Лингард, Чхон Сон Хун
Запасные: Андерсон, Ki-Wook Yun, Kim, Ji-Hoon Min, Чжо Ен Ук, Чжон Тхэ Ук, Hyun-Seo Bae, Рю Чжэ Мун, Jang Han-Gyeol Park, Мун Сон Мин, Gbato Seloh Samuel
1тайм
Мельбурн Сити:
Бич, Бехич, Трюин, Феррейра, Аткинсон, Emin Durakovic, Zane William Schreiber, Рашани, Kavian Rahmani, Куэн, Max Caputo
Запасные: Peter Gerard Antoniou, Beckham Nicolez Soares Baker, Harrison Thomas Shillington, Ryan Ashley Kalms, Benjamin Joseph Mazzeo, Окзенхэм, Liam Robert Oska Bonetig, Jayden Peter Necovski, Angus Jack Mackintosh, Канамори, Medin Memeti
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 6 тур
9 декабря 10:00, Кобе Уинг
Виссел Кобе
Завершен
2 - 2
Чэнду Жунчэн
Матч окончен
90’
+3’
Ян Минъян   Янь Динхао
90’
+1’
Ли Ян   Ян Шуай
  Сасаки
90’
Iino   Хиросе
81’
Сакаи   Нагато
81’
79’
Ху Хэтао   Гань Чао
78’
Дун Яньфэн   Юань Миньчэн
77’
  Фелипе
Yuya Kuwasaki   Огихара
71’
Иде   Миясиро
71’
Yuya Kuwasaki
69’
66’
Чоу
Иде
63’
Эрик Лима   Осако
60’
46’
Ромуло   Rongxiang Liao
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Фелипе
  Муто
18’
3’
Дун Яньфэн
Виссел Кобе
Гонда, Сакаи, Honda, Yamakawa, Iino, Иде, Yuya Kuwasaki, Идегути, Эрик Лима, Сасаки, Муто
Запасные: Нагато, Жан Патрик, Komatsu, Огихара, Yamauchi, Клисман, Миясиро, Осако, Хиросе, Иванами, Маэкава, Richard Monday Ubong
1тайм
Чэнду Жунчэн:
Цзянь Тао, Ли Ян, Дун Яньфэн, Летсхерт, Ромуло, Вэй Шихао, Гурфинкель, Чоу, Ян Минъян, Ху Хэтао, Фелипе
Запасные: Лю Дяньцзо, Тан Синь, Ян Шуай, Педру Делгаду, Moyu Li, Wang, Юань Миньчэн, Янь Динхао, Гань Чао, Rongxiang Liao
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 6 тур
9 декабря 10:00, Machida Gion Stadium
Матида Зельвия
Завершен
3 - 1
Ульсан ХД
Матч окончен
Симода   Маэ
86’
73’
Пак Мин Со   Cho
Нисимура   Фудзио
72’
Масуяма   Okamura
64’
Сенто   Сома
64’
О Се Хун   Дьюк
63’
59’
Ли Хи Гюн   Ли Чхон Ен
59’
Трояк   Ли Дон Ген
55’
  Ом Вон Сан
  О Се Хун
47’
2тайм
Перерыв
36’
Хо Йоль   Людвигсон
36’
Маркао   Ом Вон Сан
34’
Чжон Сын Хен
  Нисимура
21’
  Масуяма
6’
Матида Зельвия
Тани, Дрешевич, Седзи, Мотидзуки, Нисимура, Сенто, Kotaro Hayashi, Накаяма, Симода, Масуяма, О Се Хун
Запасные: Сирасаки, Морита, Имаи, Je-Hoon Cha, Дьюк, Takaya Numata, Маэ, Ken Higuchi, Сома, Okamura, Фудзио, Arai
1тайм
Ульсан ХД:
Чжо Хен У, Пак Мин Со, Кан Сан У, Чжон Сын Хен, Трояк, Со Мйон Гуань, Хо Йоль, Боянич, Ко Сын Бом, Ли Хи Гюн, Маркао
Запасные: Ли Чжэ Ик, Чхой Сок Хюн, Ли Чхон Ен, Ким Ен Гвон, Ли Дон Ген, Ом Вон Сан, Лакава, Cho, Чжон У Ен, Ли Чжин Хен, Людвигсон, Рю Сон Мин
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 6 тур
9 декабря 12:15, Chang Arena
Бурирам Юнайтед
Завершен
2 - 2
Канвон
Матч окончен
90’
Do-Hyun Kim   Юн Ил Лок
Муэанта   Деспотович
85’
82’
Со Мин У   Hyun-Tae Jo
82’
Gi-Hyuk Lee   Seung-Bin Jeong
78’
Yun-Gu Kang
74’
  Ким Дэ Вон
73’
Пак Хо Ен   Хон Чхоль
73’
Joon-Hyuck Kang   Yun-Gu Kang
Биссоли
72’
  Муэанта
65’
  Ко Мен Сок
58’
Дугалл
47’
2тайм
Перерыв
33’
  Mo
22’
Ким Дэ Вон
18’
Пак Хо Ен
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Гуд, Ко Мен Сок, Дугалл, Жуль, Стойкович, Жуль, Чаушич, Шиндлер, Муэанта, Биссоли
Запасные: Майками, Будпром, Хемвибун, Бунматхан, Сукчиттхаммакул, Деспотович, Фернандес, Хайпракон
1тайм
Канвон:
Park, Joon-Hyuck Kang, Min-Ha Shin, Пак Хо Ен, Do-Hyun Kim, Ким Дэ Вон, Gi-Hyuk Lee, Со Мин У, Mo, Seung-Won Lee, Ким Гон Хи
Запасные: Хон Чхоль, Jun-Seok Song, Yun-Gu Kang, Tae-Hwan Kim, Byung-Heon Yoo, Ли Кван Ен, Eun-Chong Hwang, Kim, Seung-Bin Jeong, Ким Ган Гук, Hyun-Tae Jo, Юн Ил Лок
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 6 тур
9 декабря 12:15, Stadium Sultan Ibrahim Larkin
Дарул Такзим
Завершен
0 - 0
Шанхай Порт
Матч окончен
90’
+8’
Фу Хуань
Начо Мендес   Hidalgo Gasparini
90’
+2’
Фазаил   Лоури
80’
Бергсон   Celso José Bermejo Macias
80’
76’
Чжан Линьпэн   Фу Хуань
64’
Мускат
64’
Мелендо   Фэн Цзинь
Инса   Alberto Martín Díaz
64’
52’
Чжан Линьпэн
47’
Ян Шиюань
46’
Ли Шэнлун   Ablahan Haliq
46’
Вэй Чжэнь   Люй Вэньцзюнь
2тайм
Перерыв
43’
Матеус Витал   Ян Шиюань
Антонио Кристиан
30’
Дарул Такзим
Щихан, Сильва, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Начо Мендес, Инса, Фазаил, Оскар, Маседа, Бергсон
Запасные: Субиаурре, Саад, Alberto Martín Díaz, Celso José Bermejo Macias, Hidalgo Gasparini, Christian Abad Amat, Пак Чжун Хен, Лоури, Корбин-Онг, Фаиз, Miquel Angel Cuesta Monroig
1тайм
Шанхай Порт:
Чэнь Вэй, Вэй Чжэнь, Чжан Линьпэн, Ван Шэньчао, Габриэлзиньо, Мелендо, Ли Шуай, Матеус Витал, Жусса, Джоджо, Ли Шэнлун
Запасные: Янь Цзюньлин, Мин Тянь, Ду Цзя, Jingchao Meng, Люй Вэньцзюнь, Фэн Цзинь, Фу Хуань, Ян Шиюань, Ablahan Haliq
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Что делать с Хаби Алонсо?18242 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoАль-Садд
logoШабаб Аль-Ахли
logoАль-Шарджа
logoАль-Гарафа
logoБурирам Юнайтед
logoАль-Вахда
Аль-Шорта
logoКанвон
logoАль-Ахли Джидда
logoСанфречче Хиросима
logoМатида Зельвия
logoТрактор Сази
logoШанхай Шэньхуа
logoАль-Хилаль
logoМельбурн Сити
logoВиссел Кобе
logoАль-Духайль
logoНасаф
logoАль-Иттихад Джидда
logoШанхай Порт
logoСеул
logoЧэнду Жунчэн
logoУльсан ХД
logoДарул Такзим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»
12 минут назад
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
30 минут назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
43 минуты назад
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
сегодня, 13:14
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
сегодня, 12:20
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
сегодня, 12:19
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
10 минут назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
38 минут назад
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
43 минуты назад
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
48 минут назад
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
57 минут назад
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40