«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»

Кузнецов: если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было.

Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду .

«Честно, думал, что обмен будет на Соболева (смеется). Дивеев — это потеря для ЦСКА. Он уже свой, прижился, играет на хорошем уровне. Бразилец Виктор не соответствует уровню команды, он совершает ошибки.

Думаю, ЦСКА отпускает Дивеева, потому что здесь и финансовый вопрос хороший, должна быть доплата. Также свое слово сказал Челестини. Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, как Баринов, например, то даже разговора о переходе бы не было.

Лусиано — это будет просто великолепное приобретение. Он уже адаптировался в России. Когда выходит за «Зенит », всегда создает остроту, моменты. В РПЛ у него ноль голов в этом сезоне, потому что он только на замены выходит, мало играет. Но он мне очень нравится. Он поможет ЦСКА», — сказал бывший футболист ЦСКА.