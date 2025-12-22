  • Спортс
  «Коринтианс» выиграл Кубок Бразилии в 4-й раз. Юри Алберто и Депай забили в ответном финальном матче с «Васко да Гама»
«Коринтианс» выиграл Кубок Бразилии в 4-й раз. Юри Алберто и Депай забили в ответном финальном матче с «Васко да Гама»

«Коринтианс» выиграл Кубок Бразилии в 4-й раз.

«Коринтианс» выиграл Кубок Бразилии в 4-й раз, победив в ответном финальном матче «Васко да Гама» в гостях (2:1, первая игра – 0:0). 

У клуба из Сан-Паулу голы забили экс-форвард «Зенита» Юри Алберто и Мемфис Депай, известный по выступлениям за «Атлетико», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

Также за «Коринтианс» выступает нападающий ЦСКА Витиньо, который сегодня остался в запасе.

Рекордсмен по победам в Кубке Бразилии – «Крузейро» с 6 трофеями. Второе место делят «Фламенго» и «Гремио» – по 5 побед. По четыре на счету «Коринтианса» и «Палмейраса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
