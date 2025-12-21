Федченко о постах Ирины Костылевой: «Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты»

Тренер Софья Федченко: меня не пугают возможные комментарии от Ирины Костылевой.

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко заявила, что ее не пугает история взаимодействия Ирины Костылевой с предыдущими тренерами ее дочери Елены.

Ранее стало известно, что Федченко будет работать с чемпионкой России среди юниорок Еленой Костылевой .

– Как началось ваше сотрудничество?

– Встретились с Ириной и Леной. Обсудили возможные условия нашего сотрудничества, план подготовки к первенству России. Договорились, что, когда рана Лены заживет после операции, – начнем работу.

– Были ли вы раньше знакомы с фигуристкой и ее мамой?

– Мы раньше не были знакомы лично, но, конечно, я слежу за топовыми юниорками. Поэтому я знала о ее спортивном пути.

– Не пугает ли вас истории с Ириной и предыдущих тренеров Лены? Готовы ли к тому, что будут публичные комментарии о вашей работе?

– Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты. Это развлечение для родителей на трибунах.

– Ирина написала, что Лена живет у вас. Это правда?

– Действительно, пока Ирина решает вопрос с переездом, Лена поживет в моей квартире. В дальнейшем фигуристка планирует жить с мамой около катка, – сказала Федченко.