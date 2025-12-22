Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Сидни Кросби побил рекорд Марио Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723).
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан первой звездой.
В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 37 (20+17) очков в 35 играх при полезности «минус 7».
За карьеру в рамках регулярок – 1724 (645+1079) балла в 1387 играх. Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Пингвинс», обогнав Марио Лемье (1723 очка в 915 играх).
Кроме того, Сидни вышел на чистое 8-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Выше идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348) и Стив Айзерман (1755 в 1514).
