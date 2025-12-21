«Сегодня здесь мой спортивный финал». Туктамышева выступила на чемпионате России с показательным номером под песню «Аллилуйя»

Туктамышева представила показательный номер под песню «Аллилуйя».

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Фигуристка каталась под песню «Аллилуйя».

«Сегодня здесь мой спортивный финал», – сказала Туктамышева перед началом выступления.

В конце ноября Елизавета объявила о завершении спортивной карьеры.

