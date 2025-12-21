  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Сегодня здесь мой спортивный финал». Туктамышева выступила на чемпионате России с показательным номером под песню «Аллилуйя»
14

«Сегодня здесь мой спортивный финал». Туктамышева выступила на чемпионате России с показательным номером под песню «Аллилуйя»

Туктамышева представила показательный номер под песню «Аллилуйя».

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Фигуристка каталась под песню «Аллилуйя».

«Сегодня здесь мой спортивный финал», – сказала Туктамышева перед началом выступления.

В конце ноября Елизавета объявила о завершении спортивной карьеры.

Интервью Туктамышевой о новой жизни: тренерство, работа в медиа, шоу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступили с показательными номерами
28 минут назад
Софья Муравьева: «Очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Помогла работа, которую я проводила в тренировочном процессе»
вчера, 17:35
Туктамышева об интервью Кравченко: «Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет проработать старые травмы. Тогда мы все сделали не зря»
19 декабря, 13:03
Главные новости
Гуменник об использовании ИИ в судействе: «Хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди»
19 минут назад
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступили с показательными номерами
28 минут назад
Илья Авербух: «Дикиджи – очень талантливый парень. Он спокойно может вернуться в элиту, запас есть»
31 минуту назад
Даниил Глейхенгауз: «Будем работать с Петросян над связкой из трех ультра-си в произвольной»
40 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Дикиджи должен был держать форму, начиная с мая. Он был в напряжении больше других, и к декабрю наступил спад»
55 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Ветлугин заслужил быть в тройке ЧР. Он выдал прокат века, это было фантастическое катание»
сегодня, 17:31
Евгений Семененко: «У меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо. Хорошее качество»
сегодня, 17:19
Олег Татауров: «Дикиджи сейчас беспокоят боли в спине. Несмотря на все трудности, он остался борцом и прыгал все»
сегодня, 17:08
Марк Кондратюк: «После короткой подумал: «Видимо, и не в этот раз»
сегодня, 16:43
Татьяна Тарасова: «На Олимпиаде Гуменник мог бы бороться за все места, кроме первого. С Малининым сегодня никто не может сравниться»
сегодня, 16:40
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
сегодня, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03