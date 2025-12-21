«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка.

«Барселона » завершила 2025 год в статусе лидера чемпионата Испании .

Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Вильярреал » (2:0). После 18 матчей у нее 46 очков – больше всех.

На втором месте идет «Реал » с 42 баллами. Также в четверку входят «Атлетико » (37) и «Вильярреал» (35 при двух матчах в запасе).