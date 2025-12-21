«Барселона» завершает 2025-й на 1-м месте в Ла Лиге. Отрыв от «Реала» – 4 очка, от «Атлетико» – 9
«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка.
«Барселона» завершила 2025 год в статусе лидера чемпионата Испании.
Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Вильярреал» (2:0). После 18 матчей у нее 46 очков – больше всех.
На втором месте идет «Реал» с 42 баллами. Также в четверку входят «Атлетико» (37) и «Вильярреал» (35 при двух матчах в запасе).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
