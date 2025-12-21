«Судейство #######, нервов не осталось». Двоеглазова репостнула видео с критикой судейства на чемпионате России

Фигуристка Двоеглазова репостнула видео с критикой судейства на ЧР.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова репостнула в TikTok несколько роликов с критикой судейства на чемпионате России.

Накануне Двоеглазова заняла второе место с 227,40 баллами, победу одержала Аделия Петросян (235,95).

«Судейство ####### [надоело], нервов не осталось, бедные девочки. #алисачр26дляменя», – подписан один из роликов.

«Алиса прекрасно откатывает короткую и произвольную программы на своем дебютном чемпионате России, но ей не дают золото из-за завышения оценок соперницы, которая упала два раза и впала в степ-аут... После оценок она еле сдерживает слезы на пресс-конференции...» – говорится в другом видео.

«Для судей и сейчас хороший прокат ничего не значит, если за ним не стоит нужная фамилия», «Реальное серебро с золотым отливом», – отмечается в других роликах.

Такая победа Петросян вызывает растерянность