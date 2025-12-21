У Ямаля 9+10 в 20 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Вильярреалу» в Ла Лиге
Ямаль набрал 19-е очко в 20-м матче за «Барселону» в сезоне.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал 19-е результативное действие в 20-м матче сезона за клуб.
18-летний футболист сборной Испании забил с паса Френки де Йонга на 63-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0, второй тайм).
Теперь на счету Ламина 9 голов и 10 ассистов в 20 матчах сезона за каталонцев: 7+7 в 14 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Лиги чемпионов и ассист в матче Кубка Испании. Его подробная статистика доступна здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41525 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости