10

У Ямаля 9+10 в 20 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Вильярреалу» в Ла Лиге

Ямаль набрал 19-е очко в 20-м матче за «Барселону» в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал 19-е результативное действие в 20-м матче сезона за клуб.

18-летний футболист сборной Испании забил с паса Френки де Йонга на 63-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0, второй тайм).

Теперь на счету Ламина 9 голов и 10 ассистов в 20 матчах сезона за каталонцев: 7+7 в 14 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Лиги чемпионов и ассист в матче Кубка Испании. Его подробная статистика доступна здесь.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41525 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛамин Ямаль
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Самюэль Умтити: «В «Барсе» я был одинок, не хотел ни с кем разговаривать. Психологические проблемы сказываются на игре. Нужно иметь мужество сказать, что тебе плохо»
17 минут назад
У Исака нет разрыва «крестов», но «Ливерпуль» готовится к его длительному отсутствию (Daily Mail)
19 минут назад
«Вильярреал» – «Барселона». 0:2 – Ямаль забил с игры, Рафинья – с пенальти, Вейга удален. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
сегодня, 15:42
Бурруль о фоле Вейги на Ямале: «Явная красная, Ламин получает удар сзади, когда уже контролирует мяч и пространство. Повторяется ситуация с Маркао на «Бернабеу»
34 минуты назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Астон Виллы»
34 минуты назадLive
«ПСЖ» Сафонова, «Монако» Головина, а «Копенгаген» – чей? Вспомните все европейские клубы с россиянами!
34 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Германии. «Бавария» встречается с «Хайденхаймом», «Майнц» и «Санкт-Паули» не забили
34 минуты назадLive
Вейга получил красную карточку за подкат в ногу Ямалю в 1-м тайме матча с «Барселоной»
42 минуты назадФото
Кейн признан человеком года по версии Kicker: «Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда»
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Хайденхайм» – «Бавария». 0:2 – Станишич и Олисе забили. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» принимает «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
3 минуты назадLive
Точилин о лучших тренерах года в РПЛ: «Мусаев, Талалаев и Семак. Пока полноценно не видим, на что способен Челестини, ЦСКА при Николиче добивался даже лучших результатов»
5 минут назад
Тренер «Монако» Поконьоли о состоянии Погба: «Я понимаю беспокойство, но не переживаю. То, что он снова играет после случившегося, уже впечатляет»
17 минут назад
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Шешко, Уоткинс, Бруну играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Аршавин об игроках академии «Зенита»: «Они приходят с ощущением, что уже все умеют. Во взрослой команде нужно проявлять характер – этого некоторым не хватает»
39 минут назад
Семеньо хочет перейти в «Ливерпуль», «Ман Сити» – второй вариант. Вингер «Борнмута» также интересен «МЮ» и «Тоттенхэму»
сегодня, 16:02
Азиатская конфедерация объявила о создании Лиги наций
сегодня, 15:39
Гусев про общение с Пеле и Марадоной: «Диего произвел впечатление отвязного и веселого человека. Пеле говорил: «Мое настоящее имя – Эдсон, потому что кумиром папы был Томас Эдисон»
сегодня, 15:23
Экс‑тренер «Боруссии Дортмунд» Фавр объявил о завершении карьеры: «Мне 68, время быстро пролетело. Тренеры становятся моложе, уже в 58 ты стар»
сегодня, 15:03