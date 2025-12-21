У Ямаля 9+10 в 20 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Вильярреалу» в Ла Лиге

Ямаль набрал 19-е очко в 20-м матче за «Барселону» в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал 19-е результативное действие в 20-м матче сезона за клуб.

18-летний футболист сборной Испании забил с паса Френки де Йонга на 63-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала » (2:0, второй тайм).

Теперь на счету Ламина 9 голов и 10 ассистов в 20 матчах сезона за каталонцев: 7+7 в 14 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Лиги чемпионов и ассист в матче Кубка Испании. Его подробная статистика доступна здесь .