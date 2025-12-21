«Хайденхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Бавария» сыграет с «Хайденхаймом».

«Бавария» сыграет в гостях с «Хайденхаймом» в 15-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на «Фойт-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии