«Хайденхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Бавария» сыграет с «Хайденхаймом».

«Бавария» сыграет в гостях с «Хайденхаймом» в 15-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на «Фойт-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...38706 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Главные новости
«Зенит» передумал продавать Нино зимой на фоне борьбы за титул. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» могут вернуться к переговорам летом (Globo)
27 минут назад
Кержаков может догнать Дзюбу по голам за сборную, обмен Дивеева на Гонду, Петросян выиграла чемпионат России, «Ливерпуль» и «Реал» победили, Овечкин снова не забил и другие новости
42 минуты назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Астон Виллы»
48 минут назад
Аршавин об урезании бюджета в «Зените»: «Пришлось сократить поездки на турниры»
сегодня, 05:17
Алонсо о свисте в адрес Винисиуса: «Болельщики «Реала» вправе выражать свое мнение»
сегодня, 04:22
Чем занимаются легенды футбола нулевых на пенсии? Разбираемся в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Зениту» интересен Леонардо из «Аль-Хилаля». Форвард и саудовцы против трансфера (Legalbet)
сегодня, 03:16
Алонсо про 2:0 с «Севильей»: «Реал» играет не на своем уровне, и мы хотим это исправить. Благодаря последним победам начнем год с возможностью побороться за все трофеи»
вчера, 23:08
Артета про 1:0 с «Эвертоном»: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал, но мало создавал. Я рад победе и поздравляю «Эвертон» с прекрасным стадионом – у меня от его красоты мурашки»
вчера, 22:57
Агуме о судействе после 0:2 от «Реала»: «Каждый год одно и то же в этих матчах. Много спорных эпизодов. «Севилья» заслужила большего»
вчера, 22:41
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев назвал Батракова и Сперцяна лучшими в 2025-м в РПЛ: «Нужно учитывать не только «гол плюс пас», но и влияние на игру команды»
12 минут назад
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
58 минут назад
«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 05:44
Сенников о переписанном ФИФА на Кержакова голе: «Александр тоже достоин быть лучшим бомбардиром»
сегодня, 05:33
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе»
сегодня, 05:00
«Жирона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 04:50
«Ждем от Захаряна подвигов. Сафонов тоже ждал своего часа и дождался». Мор о хавбеке «Сосьедада»
сегодня, 04:38
В матчах «Реала» было 12 удалений в сезоне Ла Лиги – больше всех. В играх с участием «Овьедо» – 8
сегодня, 03:57
Заур Тедеев: «Детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. Ошибки на юношеском уровне могут иметь роковые последствия для становления игрока»
сегодня, 03:44
Круговой – болельщикам ЦСКА: «Пусть будущий год будет еще лучше предыдущего!»
сегодня, 03:29