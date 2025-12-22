«Вашингтон» проиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Карбери идет 3-й на Востоке
«Вашингтон» проиграл 6 из 8 последних матчей.
«Вашингтон» уступил «Детройту» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, потерпев 6-е поражение в 8 последних встречах.
Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 43 очка после 36 игр и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
У «Детройта» 4 победы в 5 последних играх и 2-е место на Востоке (45 баллов в 37 матчах).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
