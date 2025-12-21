2

Гуменник выиграл первое золото чемпионата России в карьере

Петр Гуменник выиграл первое золото чемпионата России в карьере.

Фигурист Петр Гуменник впервые в карьере одержал победу на чемпионате России. 

Спортсмену 23 года, на его счету уже есть серебро (2023) и бронза (2024) турнира. В феврале 2026 года он выступит на Олимпийских играх в Милане.

Серебро завоевал Евгений Семененко. Ранее он дважды выигрывал чемпионат России (2023, 2024) и брал бронзу (2025). 

Третьим стал Марк Кондратюк. Он является чемпионом России 2022 года и бронзовым призером ЧР-2021. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
