Петр Гуменник выиграл первое золото чемпионата России в карьере.

Фигурист Петр Гуменник впервые в карьере одержал победу на чемпионате России.

Спортсмену 23 года, на его счету уже есть серебро (2023) и бронза (2024) турнира. В феврале 2026 года он выступит на Олимпийских играх в Милане.

Серебро завоевал Евгений Семененко . Ранее он дважды выигрывал чемпионат России (2023, 2024) и брал бронзу (2025).

Третьим стал Марк Кондратюк . Он является чемпионом России 2022 года и бронзовым призером ЧР-2021.