Кубок Содружества. Масс-старт. Шевченко, Резцова, Сливко, Сола, Терещенко, Смольская, Коваленко, Казакевич пробегут гонку

Шевченко, Резцова, Сливко пробегут масс-старт на Кубке Содружества.

21 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

3-й этап

Чайковский

Женщины, масс-старт

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Наталия Шевченко

2. Кристина Резцова

3. Анастасия Гришина

4. Анастасия Шевченко

5. Виктория Сливко

6. Анна Сола (Беларусь)

7. Елизавета Бурундукова

8. Инна Терещенко

9. Динара Смольская (Беларусь)

10. Юлия Коваленко

11. Ирина Казакевич

12. Тамара Дербушева

13. Екатерина Мошкова

14. Ирина Шаклеина (Беларусь)

15. Алина Плицева

16. Маргарита Болдырева

17. Светлана Миронова

18. Ксения Воробей (Беларусь)

19. Елена Кулак (Беларусь)

20. Виктория Метеля

21. Кира Дюжева

22. Анна Григорьева

23. Елизавета Насотович

24. Анастасия Зырянова

25. Виктория Шашкова (Беларусь)

26. Анастасия Томшина

27. Полина Плюснина

28. Анна Грухвина

29. Жанна Максимович

30. Ульяна Черепанова