  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок Содружества. Масс-старт. Шевченко, Резцова, Сливко, Сола, Терещенко, Смольская, Коваленко, Казакевич пробегут гонку
0

Кубок Содружества. Масс-старт. Шевченко, Резцова, Сливко, Сола, Терещенко, Смольская, Коваленко, Казакевич пробегут гонку

Шевченко, Резцова, Сливко пробегут масс-старт на Кубке Содружества.

21 декабря на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

3-й этап

Чайковский

Женщины, масс-старт

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Наталия Шевченко

2. Кристина Резцова

3. Анастасия Гришина

4. Анастасия Шевченко

5. Виктория Сливко

6. Анна Сола (Беларусь)

7. Елизавета Бурундукова

8. Инна Терещенко

9. Динара Смольская (Беларусь)

10. Юлия Коваленко

11. Ирина Казакевич

12. Тамара Дербушева

13. Екатерина Мошкова

14. Ирина Шаклеина (Беларусь)

15. Алина Плицева

16. Маргарита Болдырева

17. Светлана Миронова

18. Ксения Воробей (Беларусь)

19. Елена Кулак (Беларусь)

20. Виктория Метеля

21. Кира Дюжева

22. Анна Григорьева

23. Елизавета Насотович

24. Анастасия Зырянова

25. Виктория Шашкова (Беларусь)

26. Анастасия Томшина

27. Полина Плюснина

28. Анна Грухвина

29. Жанна Максимович

30. Ульяна Черепанова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЮлия Коваленко (Шеллер)
logoАнна Грухвина
Ульяна Черепанова
logoАнастасия Зырянова
logoИрина Казакевич
logoАнастасия Шевченко
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoКристина Резцова
logoАнна Сола
logoТамара Дербушева (Воронина)
logoИнна Терещенко
результаты
logoПолина Плюснина
logoМаргарита Болдырева
logoЕкатерина Мошкова
logoИрина Шаклеина (Кручинкина)
logoАнастасия Гришина
logoсборная России жен
logoКира Дюжева
logoСветлана Миронова
масс-старт (жен)
Алина Плицева
Елизавета Насотович
logoВиктория Метеля
logoАнастасия Томшина (Батманова)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoЕлизавета Бурундукова (Каплина)
Анна Григорьева
logoсборная Беларуси жен
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Жанна Максимович
logoКубок Содружества
logoВиктория Сливко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Содружества. Масс-старт. Смольский, Латыпов, Бажин, Корнев, Поварницын, Сидоров, Халили, Серохвостов пробегут гонку
45 минут назад
Кубок мира. Масс-старт. Ботн, Перро, Самуэльссон, Джакомель, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Понсилуома, Дале-Шевдал пробегут гонку
53 минуты назад
Кубок мира. Масс-старт. Жанмонно, Вирер, Магнуссон, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг, Брезаз-Буше, Симон, Киркеэйде пробегут гонку
сегодня, 21:26
Александр Тихонов: «Если наши биатлонисты вернутся на международные турниры, серьезных результатов от них ждать будет сложно»
сегодня, 16:27
Йохан-Олав Ботн: «Закончить спринт-пасьют с 30 точными выстрелами – для меня это что-то новенькое. Я словно во сне и не хочу просыпаться»
сегодня, 15:55
Кубок мира. Общий зачет. Ботн продолжает лидировать, Перро – 2-й, Самуэльссон вышел на 3-е место
сегодня, 14:51
Кубок мира. Гонка преследования. Самуэльссон был быстрейшим на лыжне, у Ботна – лучшее чистое время пасьюта, у Довжана – скорострельность
сегодня, 14:45
Ботн одержал третью победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 32-й подиум, у Дале-Шевдала – 17-й
сегодня, 14:43
⚡ Кубок мира. Ботн выиграл гонку преследования, Жаклен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й, Перро – 4-й, Кристиансен – 7-й
сегодня, 14:17
Кубок IBU. Невланн победил в мужском большом масс-старте, Аспенес – 2-й, Кюн – 5-й, Гальмас Полен выиграла женскую гонку
сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
сегодня, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
сегодня, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35